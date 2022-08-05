ЗМІ: «ПВК Вагнера» завербувала для війни проти України понад 1,5 тисячі російських вʼязнів

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«Приватна військова компанія Вагнера» завербувала в російських колоніях щонайменше півтори тисячі вʼязнів для участі у війні проти України.

Про це пише російське видання «Верстка».

З кінця липня десятки засуджених та їхніх родичів почали повідомляти правозахисників про візити рекрутерів до колоній загального, суворого та особливого режимів. Правозахисна організація «Русь сидящая» повідомила, що відправитися в Україну в лавах ПВК погодилися приблизно 700 увʼязнених з Ярославської області, 400 — з Рязанської, майже 270 осіб — з Тульської; 250 осіб — з Архангельської; приблизно 130 осіб — з Комі, а також щонайменше 72 особи з Псковської області та щонайменше 40 увʼязнених — з Петербурга.

Видання пише, шо «рекрутерів» найбільше цікавлять злочинці, засуджені за статтями про вбивства та розбійний напад. Відібраних групами вивозять до колонії в Ростові-на-Дону, де організовано тренувальний табір. За даними «Руси Сидящей», перша група увʼязнених, яка побувала в цій колонії, вирушила до зони бойових дій 20 липня.