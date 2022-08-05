Фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» презентують на Венеційському кінофестивалі

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Світова премʼєра нового українського фільму «Люксембург, Люксембург» відбудеться на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Стрічку Антоніо Лукіча представлять у конкурсній програмі «Горизонти».

«За кілька днів до початку повномасштабної війни нам прийшов лист про те, що наш фільм відібрано до Венеційського кінофестивалю. Це була велика радість, але після 24 лютого постало питання, як встигнути закінчити фільм? Багато хто поїхав із країни, хтось був на фронті, команда була буквально розкидана по Україні та за її межами. Завдяки тому, що ЗСУ звільнили Київську область, частина команди та режисер змогли повернутися до Києва і продовжити роботу. Ми все-таки встигли і зараз маємо честь представляти Україну на міжнародній кіноарені та зможемо говорити про війну з росією за допомогою культурної дипломатії», — розповіли продюсери фільму Анна Яценко та Володимир Яценко.

«У мирні часи це могло б запаморочити голову та змусити пишатися, а зараз це скоріше привід бути почутим, бодай у колі кіноіндустрії та прихильників кіно в усьому світі. Почутим мовою цікавого кіно й актуальних тем сьогодення та майбутнього», — додав режисер фільму Лукіч.

Друга повнометражна стрічка Лукіча розповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, покинутих батьком у пʼятирічному віці. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує відправитись до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.

Головні ролі в фільмі виконали Аміль і Раміль Насірові з гурту «Курган та Агрегат».

Попередня стрічка режисера, комедія «Мої думки тихі» стала лауреатом Національної кінопремії «Золота Дзиґа», Національної премії кінокритиків «Кіноколо», а також отримала спеціальний приз журі Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Венеційська бієнале триватиме з 31 серпня до 10 вересня, під час якої відбудеться Венеційський кінофестиваль.