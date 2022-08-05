Українська воєнна драма «Мати Апостолів» перемогла на кінофестивалі в Гонконзі

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Українська стрічка «Мати Апостолів» режисера Зази Буадзе отримала головну нагороду міжнародного кінофестивалю Asia Film Art у Гонконзі.

Про це повідомили у пресслужбі Держкіно.

Драма виборола перше місце серед робіт із Німеччини, Японії, Китаю, Індії, США та Гонконгу.

В основі стрічки «Мати Апостолів» лежать історії жінок, сини яких воювали за Україну у 2014 році. У пошуках сина-пілота, чий літак збили над окупованою територією, мати потрапляє в чужий і агресивний світ ненависті та страждань.

У цьому пеклі жінка шукає сина та, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай і біль перероджуються у вічний материнський дух землі, який повертає синів додому, живих чи мертвих.

Міжнародний кінофестиваль Asia Film Art (AFAIFF) проводить Асоціація кіномистецтва Гонконгу (HKFAA) і Асоціація кіномистецтва Макао (MFAA). Фестиваль представляє новаторських кінематографістів і художників з усього світу.