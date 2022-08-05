ЗСУ за добу знищили три склади з боєприпасами в Херсонській області
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сили оборони України знищили три склади з боєприпасами — у Херсоні, Придніпровському та Токарівці.
Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
Також ЗСУ ліквізували 39 росіян, чотири зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію «Імбир», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», девʼять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Остаточні дані щодо убитих окупантів ще дорозвідуються.
Українські штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою вдалося розбити ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.
Також підрозділи ЗСУ щільно атакували російську систему ППО та логістичні пункти, зокрема склади з боєприпасами в Херсонському районі.