Yle: Росія спалює газ у повітря на кордоні з Фінляндією

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Росія спалює природний газ у повітря на кордоні. Вогонь видно з Фінляндії.

Про це пише Yle.

За даними супутникових знімків системи моніторингу пожеж NASA, на компресорній станції «Портова» російської компанії «Газпром» щодня з 17 червня горить полумʼя.

Мешканці муніципалітету Віролахті теж повідомили журналістам, що бачили вогонь, що вирує за російським кордоном.

Це може свідчити про те, що росії вже складно зберігати видобутий газ, і його почали там просто спалювати.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, такі процеси відбуваються через те, західні санкції продовжують сковувати росіян.

«Замість того, щоб заробляти мільярди євро на поставках, росіяни змушені просто спалювати видобутий газ в повітря. Шантажисти вже відчувають збитки і часовий проміжок, коли вони ще можуть диктувати свої умови, стрімко скорочується», — написав він у Facebook і додав, що Захід мусить втримувати санкційний режим і ще більше його посилювати.