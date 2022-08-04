В Іраку бюджетників відправили на вихідні через аномальну спеку, яка перевищила +50 °C

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В Іраку через аномальну спеку державні службовці отримали вихідні дні — у деяких районах країни температура піднімається вище за +50 °C. Про це повідомляє BBC.

Так, через спеку щонайменше 10 провінцій з 18 призупинили роботу більшості державних службовців. Більшість небюджетних установ і так вже не працюють через спеку — в офісах зникає світло через постійну роботу кондиціонерів. Хвиля тепла в країні продовжується з середини липня і, за прогнозами, ще триватиме.

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Спека не є чимось незвичайним в Іраку, як в одному із найспекотніших місць на Землі, але мешканці країни кажуть, що умови погіршуються — хвилі тепла стали більш частими, інтенсивнішими і тривають довше. Цього року також посилилися задушливі курні бурі, що закривають небо.

Світ уже потеплів приблизно на 1,1 ° C з початку індустріальної ери, і температура продовжуватиме зростати, якщо уряди у всьому світі не різко скоротять викиди. ООН визнав Ірак однією з країн, які найбільш вразливі до зміни клімату на Близькому Сході.