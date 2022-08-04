У Франції зʼявиться посол із захисту прав ЛГБТ+

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James Molnar / Unsplash

Премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн оголосила, що у країні буде посол із захисту прав ЛГБТ+. Його призначать до кінця 2022 року.

Про це пише Le Monde.

«Посол з прав ЛГБТ+ координуватиме дії Міністерства закордонних та європейських справ Франції щодо захисту від дискримінації та просування прав ЛГБТ+ і буде озвучувати голос Франції», — зазначила Елізабет Борн.

Крім того, премʼєр-міністр оголосила про створення фонду на суму €3 мільйони для фінансування нових ЛГБТ+ центрів. Цей фонд дозволить створити ще десять центрів. Зараз їх у Франції 35.

За словами Борн, минулого року ці центри уже допомогли майже 6 000 людей по всій країні.

«Ненависть до ЛГБТ+ продовжує викреслювати, завдавати шкоди, а іноді навіть вбивати», — додала вона.