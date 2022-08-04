Науковці встановили, що європейські птахи втрачають колір через кліматичні зміни

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Результати наукових досліджень свідчать, що птахи, які мешкають на європейському континенті, стали менш барвистими, ніж 15 років тому.

Про це пише The Independent.

Науковці, зокрема з Університету Країни Басків в Іспанії, протягом 15 років досліджували дві популяції синиць на півдні Франції, одну на околиці Монпельє, а іншу — на північному заході острова Корсика.

«Наша робота свідчить про те, що зміни навколишнього середовища, зокрема зміни клімату, можуть бути основною причиною того, чому такі птахи, як блакитна синиця, зазнають змін у своїх фізичних характеристиках, а точніше в яскравості та інтенсивності забарвлення», — зазначив співавтор дослідження Девід Лопес Ідіакес.

Науковці спотерігали за птахами з 2005 по 2019 рік. За цей час середня температура повітря підвищилася на 1,23 °C, а кількість опадів зменшилася на 0,64 мм. Тож дослідники вважають, що саме зміна клімату може бути потенційною причиною потьмяніння птахів.

За їхніми словами, ця подія може вплинути на «схеми спаровування» європейських синиць.

«У цих птахів такі риси, як забарвлення, функціонують як сигнали, які вказують іншим особинам на якість екземпляру, що є вирішальним, наприклад, коли справа доходить до розмноження», — пояснив Лопес Ідіакес.

Він додав, що ця зміна є пластичною, а не генетичною. Тобто, зміна кольору — це один із способів адаптації до нових умов навколишнього середовища.