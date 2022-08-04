Заклади освіти можуть подати заявку на безоплатне проведення Wi-Fi в укриття

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Українські дитсадки, школи, профтехи, коледжі та університети безоплатно отримають роутери та необхідну техніку для швидкісного інтернету в укриттях. Для цього необхідно подати заявку через онлайн-форму.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Сьогодні в Україні 30% шкіл мають укриття, але в більшості з них не обладнаний звʼязок.

«Ми продовжуємо покривати Україну якісним інтернетом. Але тепер робимо це не тільки на землі, але й під землею. Це новий виклик не тільки для телеком-фронту, але й для освітнього процесу. Бо діти є надвразливими у воєнний час. Наша місія — максимально допомогти їм відчувати нормальне життя і продовжувати робити звичні речі», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністерство вже має перші 2 500 роутерів і тисячу модемів від соціально відповідальних компаній.

«Усіх охочих провайдерів і соціально відповідальні компанії ми закликаємо долучитися, подавши заявку через форму», — закликав Федоров.