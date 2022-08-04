ЗСУ укріпили Київський напрямок — росіяни, як у лютому, там уже не пройдуть

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Командувач Обʼєднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські війська добре посилили оборону Київському напрямку і зараз набагато краще готові до можливого повторного наступу росіян.

За його словами, такого маршу ворога, як у лютому, уже не буде.

«Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку і, вивчивши цей досвід, передбачили наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах і в найближчій глибині його бойових порядків», — заявив Наєв.