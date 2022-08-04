МВС оновило застосунки та сервіси для оплати штрафів за порушення правил руху

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Міністерство внутрішніх справ оновило застосунки та сервіси для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Наразі дізнатися про факт порушення можна за допомогою офіційного сайту МВС, в офіційному мобільному застосунку «Штрафи ПДР» на Android та IOS, а також у Telegram-боті «Штрафи ПДР». Оновили саме бот і застосунок. Щоб побачити оновлення потрібно перевстановити застосунок та оновити підписку в боті.

«Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, але й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу. Також у застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР», — розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.