В Україні з 1 вересня запустять велику приватизацію

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Пресслужба Кабінету міністрів України

В Україні з 1 вересня уряд планує запустити масовий процес приватизації.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, президент поставив відповідне завдання, Рада вже ухвалила потрібні закони, а Кабмін розробив всі підзаконні нормативні акти.

«Маємо зробити цей процес максимально швидким», — сказав Шмигаль.

Водночас, за його словами, держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають обʼєкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», — додав премʼєр.

Приватизація також дозволить аграріям розширити виробництво.

У Міністерстві економіки заявили, що на початку вересня, згідно з графіком, оголосять аукціони на елеваторні потужності та на комбінати хлібопродуктів.