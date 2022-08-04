Окупанти намагаються просунутися на пʼяти напрямках — ЗСУ відбивають штурм

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Упродовж доби російські війська намагалися просунутися на пʼяти напрямках по лінії фронту — Харківському, Словʼянському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На більшості напрямків українські військові вже відбили наступ, на деяких бойові дії тривають.

Зокрема, бої продовжуються на Харківському напрямку поблизу Байрака та Гусарівки, на Бахмутському напрямку — у районі Новолуганське — Кодема, на Новопавлівському і Запорізькому напрямках — у районі Олександрівка — Марʼїнка.

«В акваторії Чорного й Азовського морів у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування», — йдеться у зведенні.