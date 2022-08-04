Естонія допоможе відновити Житомирську область

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Ville Säävuori / Flickr

Естонія допомагатиме Україні відновлювати Житомирську область, інвестуватиме в інфраструктуру й освітні установи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

«Ми розробили план допомоги області інвестиціями в інфраструктуру й освітні установи. Ми намагатимемося скласти певне спільне бачення на найближче майбутнє, але ми готові виділяти інвестиції, ми готові долучати інші країни до наших заходів. Перший крок уже зроблений — ми будуватимемо новий дитячий садок. Я думаю, що це символічний проєкт — ми не здаємося, війна триває, але ми не здаємося», — сказав Рейнсалу в середу на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

За його словами, в області вже почали будувати новий дитячий садок. Це перший із 15 обʼєктів загальної інфраструктури, які Житомирська обласна військова адміністрація передала на розгляд уряду Естонії для допомоги у відбудові області.