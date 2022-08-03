В Іспанії врятували 62-річного моряка, який провів 16 годин у перекинутому човні

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Reuters

Працівники іспанської берегової охорони врятували 62-річного француза, який провів 16 годин всередині вітрильного човна, який перекинувся в Атлантичному океані.

Про це пише The Guardian.

Рятувальники назвали цю операцію «На межі можливого».

Судно Jeanne Solo Sailor довжиною 12 метрів надіслало сигнал лиха о 20:23 1 серпня за 22,5 км від островів Сісаргас в Іспанії. Цей човен відплив із Лісабону вранці 31 липня.

Один із трьох пошукових гелікоптерів виявив перевернуте судно. Водолази дісталися корпусу човна, і чоловік постукав їм зсередини. Море було надто бурхливим, тому рятувальникам довелося чекати до ранку.

Потім моряка все ж таки витягнули. Його доправили вертольотом у безпечне місце, обстежили у лікарні і невдовзі виписали.