МЗС Фінляндії зобовʼязало магазини не продавати підсанкційні товари, якщо їх планують везти у росію

Новини

Unsplash

Міністерство закордонних справ Фінляндії зобовʼязало магазини країни відмовляти у продажі, якщо стане очевидним, що покупець має намір везти підсанкційний товар до росії.

Про це повідомляє Yle.

«У постанові ЄС про галузеві санкції щодо росії забороняється продаж, постачання, передача або експорт безпосередньо або через посередників окремо перелічених предметів розкоші фізичним або юридичним особам, організаціям або структурам, що знаходяться в росії, або для використання в росії», — наголосив секретар із законодавчих питань Мікаел Руотсі.

За його словами, заборона стосується всіх і не забороняє продаж товарів тільки тому, що покупець — росіянин.

Водночас у міністерстві зазначають, що на практиці продавцю важко визначити, чи поїде товар у росію, а чи залишиться у Фінляндії, якщо тільки клієнт не купує товар без мита. Тому в міністерстві наголошують, що у кожному конкретному випадку рішення треба приймати індивідуально.