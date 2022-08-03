В Ізраїлі вчені створили перші у світі синтетичні ембріони

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Вчені з Інституту Вейцмана в Ізраїлі створили перші в світі синтетичні ембріони.

Про це пише The Guardian.

Спеціалісти виявили, що стовбурові клітини мишей можна змусити самостійно збиратися в ранні ембріоноподібні структури з кишковим трактом, зачатками мозку та серцем, що б’ється.

Синтетичні ембріони, які створюються без запліднених яйцеклітин, найближчим часом допоможуть глибше зрозуміти, як формуються органи та тканини під час розвитку природних ембріонів. Але дослідники вважають, що це також може зменшити експерименти на тваринах і, зрештою, прокласти шлях до нових джерел для отримання клітин і тканин для трансплантації.

Минулого року та ж команда побудувала механічну матку, яка дозволила природним ембріонам миші рости поза маткою протягом кількох днів. У нинішній роботі той самий спосіб використовувався для вирощування мишачих стовбурових клітин понад тиждень, що становить майже половину терміну вагітності миші.

У той час як більшість стовбурових клітин не змогли сформувати ембріоноподібні структури, приблизно 0,5% з них обʼєдналися в маленькі кульки, які виростили окремі тканини та органи. Наскільки могли судити вчені, ці органи функціонували.

Професор Джейкоб Ханна, керівник дослідження, сказав, що синтетичні ембріони не були «справжніми» ембріонами і не мали потенціалу розвиватися в живих тварин, або, принаймні, не мали тоді, коли їх пересаджували в утробу самок мишей».

«Синтетичні людські ембріони не є найближчою перспективою. Ми знаємо про людські ембріони менше, ніж про ембріони миші, і неефективність синтетичних ембріонів миші свідчить про те, що перенесення результатів на людину потребує подальшого розвитку», — сказав доктор Джеймс Бріско, головний керівник групи в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні. Він також звернув увагу, що перед переходом до наступного етапу досліджень необхідно обговорити етичний бік таких досліджень.