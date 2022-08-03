Підозрюваного у вбивстві активістки Ноздровської засудили до 15 років

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Підозрюваного у вбивстві активістки Ірини Ноздровської засудили до 15 років увʼязнення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту Юрій Россошанський з ножем накинувся на активістку. Він завдав їй велику кількість ударів в ділянку обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села.

Справа Ірини Ноздровської

Ноздровська була активісткою та помічницею нардепа Тетяни Чорновол. Вона розслідувала загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський, який перебував у стані наркотичного спʼяніння. Дмитро Россошанський — племінник Сергія Купрієнка, голови Вишгородського районного суду на момент скоєння ДТП. Розслідування злочину всіляко затягувалось.

Ірина Ноздровська зникла ввечері 29 грудня 2017 року. Востаннє вона телефонувала матері близько 17 години та повідомила, що перебуває у Старих Петрівцях. Родичі звернулися до Вишгородського райвідділу поліції, і 30 грудня Ноздровську було оголошено у розшук.

8 січня 2018 року поліція затримала Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, чийого засудження вимагала Ірина. За повідомленням поліції, затриманий зізнався у скоєнні злочину.