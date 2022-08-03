На солоних рівнинах США знайшли сліди людей льодовикового періоду. Вони зʼявляються тільки після дощу

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The Science Times

Американські археологи знайшли сліди людських ніг на соляних рівнинах штату Юта. Їм від 12 000 до 10 000 років.

Про це пише The Science Times.

Науковці назвали ці стародавні відбитки «слідами привидів», через те що вони стають помітними лише після дощу. Під сонцем вони швидко зникають.

Команда археологів знайшла сліди випадково, на шляху до іншого місця розкопок.

Спочатку науковці помітили лише кілька слідів, далі шукали уже за допомогою георадара. Загалом вдалося виявити 88 відбитків людських ніг.

Дослідники підрахували, що люди залишили ці сліди від 12 000 до 10 000 років тому, під час останнього льодовикового періоду, коли ця територія ще була пусткою.

Одна з учасниць експедиції Аня Кіттерман сказала, що ця знахідка — «відкриття, яке стається раз у житті», і що вони знайшли більше, ніж очікували.