Прогноз погоди на кінець тижня: майже всю Україну заливатимуть дощі, сонячно буде лише на заході
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Terry McGraw / Pixabay
У четвер і пʼятницю в багатьох регіонах України прогнозують дощі, подекуди з грозами. Сонячна погода триматиметься на заході України.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У четвер, 4 серпня, на заході середня температура повітря вдень +27 °C. На Закарпатті буде спекотно — до +32 °C. В інших регіонах температура від +25 °C до +28 °C.
У пʼятницю, 5 серпня, дощі прогнозують на сході, у центрі, подекуди на півночі та півдні. У регіонах, де очікуються опади, температура не перевищуватиме +29 °C. На всьому заході буде спекотно — до +32 °C. У Київській області температура сягатиме +30 °C. У Чернігівській та Одеській, де опадів не прогнозують, температура вдень становитиме +28 °C.