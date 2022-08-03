Прогноз погоди на кінець тижня: майже всю Україну заливатимуть дощі, сонячно буде лише на заході

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Terry McGraw / Pixabay

У четвер і пʼятницю в багатьох регіонах України прогнозують дощі, подекуди з грозами. Сонячна погода триматиметься на заході України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 4 серпня, на заході середня температура повітря вдень +27 °C. На Закарпатті буде спекотно — до +32 °C. В інших регіонах температура від +25 °C до +28 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У пʼятницю, 5 серпня, дощі прогнозують на сході, у центрі, подекуди на півночі та півдні. У регіонах, де очікуються опади, температура не перевищуватиме +29 °C. На всьому заході буде спекотно — до +32 °C. У Київській області температура сягатиме +30 °C. У Чернігівській та Одеській, де опадів не прогнозують, температура вдень становитиме +28 °C.