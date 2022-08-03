Генштаб: Окупанти втратили в Україні ще 180 бійців вбитими та 34 одиниці техніки
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 3 серпня.
За минулу добу окупанти втратили приблизно 180 військових, шість танків, вісім броньованих машин, три артилерійські системи, вісім одиниць автотехніки й одну одиницю спецтехніки, систему ППО, безпілотник і шість крилатих ракет. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: