Київська школа економіки: Збитки України через війну сягнули $108,3 мільярда

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Facebook / Валентин Резніченко

Київська школа економіки оцінила прямі збитки України через війну в $108,3 мільярда (2,9 трильйона гривень).

Про це йдеться у звіті.

Найбільша частка у загальному обсязі збитків — знищене житло. За останніми даними, російські окупанти зруйнували та пошкодили щонайменше 129,9 тисячі житлових будівель, з яких 114,7 тисячі — приватні будинки та 15,1 тисячі — багатоквартирні. Збитки через руйнування багатоповерхівок становлять $42,3 млрд, та ще $5,4 млрд втратили власники приватних будинків.

На другому місці — сфера інфраструктури. Через війну її збитки становлять $31,6 млрд. Підприємства та промисловість через бойові дії втратили вже $8,8 млрд.

Станом на 27 липня 2022 року російська армія в Україні зруйнувала 2 217 освітніх закладів на $3,8 млрд, 903 медзаклади — на $1,6 млрд та 89 установ соціальної сфери — там збитки становлять понад $300 млн.

Загалом з початку війни росії проти України окупанти пошкодили, зруйнували або захопили щонайменше 388 підприємств, 43,7 тисячі одиниць сільськогосподарської техніки, 1 991 магазин, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105,2 тисячі легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурні споруди, 27 торгових центри та 28 нафтобаз.