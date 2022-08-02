Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні. Вона набрала 28 592 голоси з 25 000 необхідних.

Президент зазначив, що згідно зі статтею 21 Конституції України, усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, а права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Також він нагадав про ще одну статтю Конституції (ст. 51), за якою шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. А в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена, зазначив президент із посиланням на статтю 157.

«Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини», — написав Зеленський.

І додав, що відповідно до ст. 116 Конституції, уряд вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

«Ураховуючи зазначене, я звернувся до премʼєр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати», — підсумував Зеленський.