Російська ракета влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині. Ще сім ракет збила ППО
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Росіяни близько 17 години завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Одна з восьми ракет влучила у зенітний ракетний комплекс у Львівській області.
Про це увечері 2 серпня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Збитки та кількість постраждалих уточнюються.
Загалом по території України випустили вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 (Ту-160), сім з восьми ракет збила ППО.