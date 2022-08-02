Російська ракета влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині. Ще сім ракет збила ППО

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Росіяни близько 17 години завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Одна з восьми ракет влучила у зенітний ракетний комплекс у Львівській області.

Про це увечері 2 серпня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Збитки та кількість постраждалих уточнюються.

Загалом по території України випустили вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 (Ту-160), сім з восьми ракет збила ППО.