ЗМІ: Канада приховала від українських співробітників посольства в Києві небезпеку вторгнення і не евакуювала їх

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Міністерство закордонних справ Канади під час евакуації власного посольства з Києва перед російським вторгненням не забрало українських співробітників дипустанови. При цьому відомство було обізнане з небезпекою, яка їм загрожувала у звʼязку з тим, що вони працювали у посольстві західної країни.

Про це пише The Globe and Mail.

Попри очевидну небезпеку Оттава наказала керівникам посольства в Києві приховати цю інформацію від українських співробітників і залишити їх. Про це розповіли троє канадських дипломатів, які безпосередньо знають про те, що сталося, і кажуть, що вони стурбовані тим, як Канада залишила своїх українських співробітників під загрозою.

У січні, за словами джерел, дипломати, які працюють у посольстві в Києві, отримали секретний лист від розвідувального альянсу, відомого як «Пʼять очей» (інші члени — Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія), у якому їм було сказано, що росія не блефує про свій намір вторгнутися в Україну. Була й інша інформація — росія підготувала списки українців, яких, на думку альянсу, москва мала намір переслідувати, затримувати чи, можливо, навіть вбити. Хоча було незрозуміло, чиї саме імена фігурують у списках, дипломатам сказали, що українці, які працювали на західні посольства в Києві, ймовірно, будуть до них включені.

«Приблизно 50 українських співробітників, багато з яких роками працювали з канадцями в посольстві, були залишені напризволяще, не підозрюючи про ризик», — заявило видання.

Двоє високопоставлених чиновників МЗС Канади сказали їм, що уряд не несе жодної відповідальності перед місцевими працівниками в цій ситуації, і що Оттава не хоче створювати прецедент захисту місцевого персоналу посольства.

Канадські дипломати в посольстві виїхали спочатку до Львова, а потім — до Польщі, через кілька годин після початку російського вторгнення. Українські співробітники посольства були розгнівані, коли дізналися, що співробітники посольства Сполучених Штатів розповіли деяким своїм місцевим співробітникам про списки російських цілей і допомогли декому з них втекти з України.