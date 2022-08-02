Полк «Азов» відреагував на визнання його «терористичною організацією» в росії

Новини

Полк «Азов» відреагували на визнання його «терористичною організацією» в росії. У заяві полку сказано, що рф таким чином намагається «виправдати» масове вбивство військовополонених «азовців» в Оленівці.

«Після публічної страти військовополонених полку «Азов» в Оленівці росія шукає нові приводи та пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк «Азов» «терористичною організацією». Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом! Багато років росія своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання — це співучасть!» — йдеться в заяві.

Полк просить увесь світ обʼєднатися проти держави-терориста.