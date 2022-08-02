Застосунок «Повітряна тривога» тепер попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Застосунок «Повітряна тривога» тепер попереджатиме про пʼять типів небезпеки — повітряну, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічну загрозу та радіаційну небезпеку.
Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, у застосунку для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилатиме текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.
Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android і Huawei.
- Застосунок «Повітряна тривога» був розроблений Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon і за підтримки Мінцифри. Інформацію про небезпеку через застосунок передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.