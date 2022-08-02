США заявили, що росія використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Maxim Gavrilyuk / Wikipedia
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує окуповану Запорізьку АЕС як військову базу, яка служить окупантам своєрідним «ядерним щитом».
Про це пише Reuters.
За його словами, війська росії постійно обстрілюють українські сили з території АЕС, а у відповідь не отримують гідної відповіді, оскільки ЗСУ не можуть допустити аварії на станції.
Окупанти такі заяви традиційно спростовують. Представник рф при ООН заявив, що «на АЕС немає жодних військових формувань, за винятком обмеженої кількості військовослужбовців, необхідної для контролю її безпеки».
Водночас призначена росією окупаційна влада Запорізької області оголосила про очікування візиту представників Міжнародного агентства з атомної енергії на АЕС. Окупанти кажуть, що готові надати нібито докази «обстрілів» Запорізької АЕС з боку ЗСУ.
- 20 липня окупаційна влада міста Енергодар Запорізької області заявила про «атаку» на Запорізьку атомну електростанцію дронами-камікадзе.
- 21 липня «Енергоатом» повідомив, що війська рф розмістили техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку № 1 Запорізької АЕС. Зокрема, військовий арсенал розташований у безпосередній близькості до головного маслобака, в якому є легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там також міститься вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.
- Наступного дня, 22 липня, ЗСУ показали відео атаки дрона на позиції росіян біля Запорізької АЕС. Дрони при цьому били виключно по обʼєктах загарбників, а не по будівлях станції.