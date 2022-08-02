США заявили, що росія використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит»

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Maxim Gavrilyuk / Wikipedia

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує окуповану Запорізьку АЕС як військову базу, яка служить окупантам своєрідним «ядерним щитом».

Про це пише Reuters.

За його словами, війська росії постійно обстрілюють українські сили з території АЕС, а у відповідь не отримують гідної відповіді, оскільки ЗСУ не можуть допустити аварії на станції.

Окупанти такі заяви традиційно спростовують. Представник рф при ООН заявив, що «на АЕС немає жодних військових формувань, за винятком обмеженої кількості військовослужбовців, необхідної для контролю її безпеки».

Водночас призначена росією окупаційна влада Запорізької області оголосила про очікування візиту представників Міжнародного агентства з атомної енергії на АЕС. Окупанти кажуть, що готові надати нібито докази «обстрілів» Запорізької АЕС з боку ЗСУ.