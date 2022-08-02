Генштаб: Війська росії втратили в Україні ще 140 бійців вбитими
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 2 серпня.
За минулу добу окупанти втратили приблизно 140 військових, три бронемашини, чотири артилерійські системи, дві одиниці автотехніки, гелікоптер і три безпілотники. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: