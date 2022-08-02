ООН: В Україні від початку війни загинули 5 327 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Андрій Бойко / «Бабель»
Управління Верховного комісара ООН з прав людини змогло підтвердити 5 327 випадків загибелі і 7 257 випадків поранень цивільних людей за весь час повномасштабної агресії росії проти України.
Ці дані охоплюють період від 24 лютого до півночі 31 липня, повідомили в УВКПЛ ООН.
Серед загиблих — щонайменше 352 дітей, серед поранених — 571.
За липень в організації зафіксували 1 455 випадків загибелі або поранення цивільних: 355 загиблих та 1 100 поранених.