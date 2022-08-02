ЗСУ знешкодили розвідувальну групу біля Новополя — зведення Генштабу
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
За даними Генштабу ЗСУ, зі сторони білорусі зберігається загроза ракетних ударів. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, а також проводити там розвідку.
Харків та його околиці росія обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії.
- На Словʼянському напрямку зафіксували авіаційний удар біля Дібрівного.
- На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- На Краматорському напрямку ворог завдав авіаударів біля Серебрянки та вів штурмові дії неподалік Івано-Дарʼївки, успіху не мав, відійшов.
- На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів біля Соледару, Яковлівки, Семигірʼя, Покровського та Білогорівки. Українські воїни відбили штурм у районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. У районах Бахмуту та Зайцевого тривають бої.
- На Авдіївському напрямку фіксувалися безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки. Тривають бої поблизу Пісків.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗСУ знешкодили розвідувальну групу біля Новополя.
- Також окупант систематично відкривав вогонь по Миколаєву та області, але під час штурму Трудолюбівки (Херсонщина) росіяни зазнали поразки та відійшли.