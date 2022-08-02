ЗСУ знешкодили розвідувальну групу біля Новополя — зведення Генштабу

Новини

Getty Images / «Бабель»

За даними Генштабу ЗСУ, зі сторони білорусі зберігається загроза ракетних ударів. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, а також проводити там розвідку.

Харків та його околиці росія обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії.