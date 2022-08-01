У Херсонській області російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус. Дві людини загинули, ще двоє — тяжко поранені

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Російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації із села Старосілля Херсонської області до Кривого Рогу. Загинули дві людини. Ще двох госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. Пʼятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу — трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком», — написав Вілкул.

За його словами, зараз поранені перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надають медичну допомогу.