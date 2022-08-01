Верховний суд заборонив будувати торговий центр на Поштовій площі в Києві. У 2015 році там знайшли артефакти часів Київської Русі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Верховний суд України заборонив будувати торговельно-розважальний центр на Поштовій площі у Києві.
Про це свідчить відповідна постанова.
Верховний суд погодився з позицією судів попередніх інстанцій про те, що є законні підстави для того, аби визнати будівництво протиправним.
- Ще у 2013 році компанія «Хенсфорд-Україна» отримала дозвіл від Київської міської державної адміністрації на будівництво на Поштовій площі підземного ТРЦ. Але під час робіт навесні 2015 року екскаватор розкопав рештки вулиці часів Київської Русі датовані XI—XII століттями. Там виявили цінні історичні памʼятки, зокрема, стародавні садиби, майстерні, частоколи. Після цього київські громадські активісти вимагали зупинити будівництво торгового центру та створити на місці розкопок музей.
- У листопаді 2017 року комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомендував тимчасово зупинити будівництво ТРЦ на Поштовій площі.
- 7 червня 2018 року депутати Київської міської ради на своєму засіданні не підтримали в цілому ухвалений у першому читанні проєкт рішення про створення музею на Поштовій площі у Києві.