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Верховний суд заборонив будувати торговий центр на Поштовій площі в Києві. У 2015 році там знайшли артефакти часів Київської Русі

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Wikipedia

Верховний суд України заборонив будувати торговельно-розважальний центр на Поштовій площі у Києві.

Про це свідчить відповідна постанова.

Верховний суд погодився з позицією судів попередніх інстанцій про те, що є законні підстави для того, аби визнати будівництво протиправним.