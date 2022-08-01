Науковці виявили новий вид панд. Ці ведмеді жили в Європі шість мільйонів років тому

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EurekAlert

Палеонтологи визначили, що скамʼянілі зуби, знайдені в Болгарії у 1970-х роках, належали близькому родичу сучасної великої панди.

Про це повідомляє EurekAlert.

Новий, раніше невідомий вид ведмедя назвали Agriarctos nikolovi. Він жив шість мільйонів років тому. Наразі це остання відома та найбільш розвинена європейська велика панда.

Ця панда була вегетаріанкою, але на відміну від сьогоднішнього чорно-білого ведмедя вона не харчувалася виключно бамбуком. Науковці дійшли такого висновку, бо бамбук — рослина, яка не властива Болгарії. А вугільні родовища, де знайшли скамʼянілі зуби панди, надали їм почорнілого відтінку. Це свідчить про те, що ця стародавня панда мешкала в лісистих і болотистих регіонах. До того ж, Agriarctos nikolovi не могли б розжувати твердий бамбук — їхні зуби були недостатньо міцними.

Науковці вважають, що стародавні тварини були такого ж розміру, що й сучасні панди. Вони припускають, що Agriarctos nikolovi могли вимерти внаслідок зміни клімату, ймовірно, через Мессінську кризу солоності — подію, під час якої Середземноморський басейн висох, значно змінивши навколишнє середовище.