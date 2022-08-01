На Херсонщині українські морпіхи взяли в полон 11 росіян, серед яких — офіцер зс рф

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Українські морські піхотинці під час контрнаступу в Херсонській області взяли в полон 11 росіян, серед яких один офіцер.

Про це повідомляється на сторінці Командування морської піхоти.

«В результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ. Серед них один офіцер, один прапорщик та 9 мобілізованих так званої «днр», — йдеться в повідомленні. Усіх полонених передали до відповідних компетентних органів.

Підрозділи артилерії ВМС протягом вчорашньої доби знищили одну ворожу бойову машину піхоти, понад 20 росіян було ліквідовано чи поранено.