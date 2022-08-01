«Смілива гривня»: Нацбанк оголосив збір монет на потреби ЗСУ

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Національний банк спільно з Ощадбанком та ПУМБом запустив благодійну акцію «Смілива гривня», в межах якої українці можуть передати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Збір триватиме протягом наступних трьох місяців по всій Україні. Монети прийматимуть у відділеннях банків. Монети, які вже не в обігу (1, 2, 5, 25 копійок) треба обміняти у відділеннях уповноважених банків (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) і тільки тоді передавати на ЗСУ.

У НБУ зазначають, що наразі в країні в обігу 14 мільярдів монет, які можуть стати дронами або ракетами.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».