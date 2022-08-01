В окупованому Генічеську затримали екскомандира корабля ВМС України Олексія Кисельова

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У Генічеську окупанти затримали і заарештували колишнього капітана українського корабля ВМС «Славутич» Олексія Кисельова.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Кисельова затримали ще 22 липня. Окупаційний суд Сімферополя заарештував Кисельова на два місяці. Російські спецслужби затримали Кисельова за підозрою в тому, що він нібито вступив до кримськотатарського добровольчого загону імені Номана Челебіджихана в травні 2016 року і готував його бійців до морської блокади Криму. До слова, українець є військовим пенсіонером.

До Генічеська Кисельов переїхав із Севастополя у 2015 році, після окупації Криму. У Криму він керував громадською організацією «Майдан-Севастополь» (у 2013—2014 роках). У Генічеську почав допомагати переселенцям із Криму та очолив громадську організацію «Переселенець-СОС» з допомоги вимушеним переселенцям.