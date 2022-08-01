Генштаб: окупанти втратили вбитими ще 200 військових, ліквідовано 40 одиниць техніки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 1 серпня.
За минулу добу окупанти втратили приблизно 200 військових, п’ять танків, сім бронемашин, 16 артилерійських систем, 10 одиниць автотехніки і дві одиниці спецтехніки, а також один безпілотник. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: