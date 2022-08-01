ЗСУ на Херсонщині завдали удару по ешелону з російською технікою

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Українські війська минулої доби завдали удару по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами [...] нанесено удар по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються», — йдеться в повідомленні.

Раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв про удар по залізничному вокзалу в селищі Брилівка. Він писав про знищення важливого логістичного вузла окупантів.

«Росіяни якраз притягнули туди техніку та боєкомплекти — все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію. Ймовірно, є влучання й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг», — вказував Хлань.

Загалом за 31 липня ЗСУ на півдні знищили 52 росіян, чотири танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», самохідну артустановку, вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також чотири склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.