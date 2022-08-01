Прогноз погоди на початок тижня: по всій Україні пройдуть дощі, спека спаде

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Pixabay / Daniel Borker

В Україні на початку тижня прогнозуються дощі — спека спаде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 1 серпня, дощі прогнозують на заході, на сході, у центрі та на півдні України. Сонячна погода буде лише в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. На заході середня температура вдень +23 °C, а в інших регіонах до +30 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У вівторок, 2 серпня, дощі пройдуть у всіх областях, крім західних. Через це в центрі та на півночі температура повітря спаде до +28 °C. На сході та на півдні прогнозують спеку, а на заході середня температура вдень +26 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У середу, 3 серпня, погода істотно не зміниться, як і температура повітря в областях. Дощі очікуються всюди, крім західних областей та Одеського регіону.