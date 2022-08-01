Що у світі писали про війну в Україні 31 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Думками про те, як перемогти у війні на виснаження, діляться експертки у сфері безпеки Кірстін Брейсвейт і Маргарита Конаєв у колонці на Foreign Affairs. Поступово розмови про швидку перемогу росії чи України стихають, і попри сподівання, що із західною зброєю Україна швидко перейде до контрнаступу, є висока ймовірність, що війна увійде в затяжну фазу. Для цієї фази виснаження, пишуть авторки, буде важливою здатність обох сторін забезпечити надходження на лінію фронту військ, боєприпасів та важкої техніки. Навіть якщо війна закінчиться переговорами, для України критично важливо утримувати позиції, не даючи росіянам просуватися. Аби втілити ці зусилля, необхідна не лише підтримка союзників, а й місцеві фактори, такі як повернення біженців, відновлення економіки та продовження опору на тимчасово окупованих територіях. Викликом для України, крім фінансової підтримки спротиву окупантам, буде спроможність підсилити та замінювати бійців, які зараз беруть участь в активних бойових діях. Інші задачі ― своєчасне тренування й навчання військових, щоб ті могли користуватися західною технікою, та утримання й обслуговування озброєння і техніки, яку Україні надають союзники. Авторки вважають, що військова перемога України ― тобто витіснення військ рф з усієї своєї території ― є малоймовірною, однак здатність завадити просуванню москви та зміцнити свої позиції для майбутніх перемовин, є шансом на встановлення миру. Для цього Захід має продовжити надавати Україні свою допомогу.

Bloomberg пише про Максима Орєшкіна, якого називає «архітектором економічної контратаки путіна». Саме він, припускає видання, придумав продавати газ за рублі, щоб обійти вплив санкцій. Це змусило покупців відкривати рахунки в Газпромбанку, що звільнило цей банк від санкцій. Згідно з джерелами видання, після 24 лютого Орєшкін увійшов у ближнє оточення путіна і став ключовим радником з економічних питань. Путін навіть узяв його з собою у нещодавню поїздку в Іран, після якої економіст сказав, що способи протидії західним санкціям у рф значно ефективніші. Bloomberg пише про біографію і кар’єру Орєшкіна, який довгий час балансував на межі підтримки іноземних інвестицій і розбудови економіки із центром у кремлі. На запитання Bloomberg щодо відмови рф від ринкової економіки Орєшкін заявив, що путін постійно заохочує приватну ініціативу у своїх виступах. Константін Сонін, економіст Чиказького університету, до якого звернулось видання, каже, що попри досягнення Орєшкіна і його соратників у перші роки роботи в мінфіні, сьогодні їхня робота є нічим іншим, як роботою високооплачуваних клерків в уряді, який веде кримінальну війну.

«Українські фермери починають збір врожаю, як ніхто інший» ― так називається великий матеріал про українських аграріїв, що вийшов на The Wall Street Journal. У ньому видання пише про всі виклики, з якими цьогоріч через повномасштабне російське вторгнення зіткнулися фермери країни ― від мін під колесами тракторів до непевності щодо експорту зернових, від ризику, що на поле прилетить снаряд і спалить врожай, до браку добрив. Останнє, а також надміру спекотна погода стали причиною неоптимістичних прогнозів щодо цьогорічного врожаю. Співрозмовники WSJ зізнаються, що продовжують роботу здебільшого через ентузіазм і впертість, бізнесових причин на це небагато. За підсумками 2021 року аграрна сфера забезпечувала роботою 14% українців і майже 40% експортних надходжень. Зараз це буде відчутно менше, й на відновлення попереднього рівня підуть роки ― навіть якщо бойові дії припиняться завтра. За словами авторів статті, ключові проблеми, які називають фермери, ― заміновані поля й небажання банків видавати кредити, адже фінансові інституції й самі зараз перебувають не в найкращому становищі. Для розв’язання і першої, і другої проблеми потрібен час.