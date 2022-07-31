Авіація ЗСУ вдарила по опорних пунктах росіян на Херсонщині

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Штурмова авіація ЗСУ завдала двох ударів по опорних пунктах окупантів у районах Білогірки та Сухого Ставка на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У дунайському гирлі Бистре лоцманський катер отримав пробоїну, екіпаж евакуювали малим катером Морської охорони. Постраждалих немає, обставини події уточнюються. Прохід гирлом Бистре тимчасово обмежили.

Наразі у Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська маневрують 17 бойових кораблів та катерів. Серед них є шість носіїв крилатих ракет «Калібр» (44 ракети), а також чотири великих десантних кораблі.

«Враховуючи тяжіння ворога до сакральності та визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає застосування авіації та наземних ракетних комплексів. Тож, дії за сигналами повітряної тривоги мають бути оперативними та чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність», — попереджає командування.

Людей також закликали утриматися від відвідування узбережжя й купання в прибережних водах через мінну небезпеку.