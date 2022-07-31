Голова Запорізької ОВА: У полоні росіян перебуває 191 мирний мешканець області. Серед бранців — двоє неповнолітніх

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Від березня по 30 липня російські війська захопили в заручники 453 людини в Запорізькій області. З них 191 досі перебуває в полоні.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в інтервʼю Укрінформу.

Серед бранців російських окупантів — шестеро представників місцевої влади, 13 підприємців, 27 керівників підприємств та організацій. Нещодавно в полоні були пʼятеро неповнолітніх, трьох звільнили, ще двоє досі там. Також загарбники незаконно затримують тисячі людей тимчасово — на день чи два.

«Вони не є військовополоненими, вони є заручниками. Вони отримують свій особливий статус. Кілька десятків із них визволяли за процедурою обміну. Останнім часом таких обмінів немає», — зазначив голова Запорізької ОВА.

За словами Олександра Старуха, росіяни саджають людей у підвали, бʼють струмом, знущаються, вимагають гроші, тиснуть на родини та погрожують викраденням дітей. За його інформацією, полонених утримують на території України. Частину бранців вивозили в Донбас, а частину — в Крим.