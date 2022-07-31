Італія відправила в Україну пакет військової допомоги

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Міністр оборони Олексій Резніков 31 липня подякував Італії за новий пакет військової допомоги для України.

«Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам’ятатиме непохитну підтримку Італії. Дуже дякуємо», — написав Резніков.

Про яку саме допомогу йдеться, міністр не уточнив.

За інформацією видання Il Fatto Quotidiano, комітет з безпеки парламенту Італії схвалив четвертий указ про відправлення зброї в Україну. Як і в перших трьох указах, перелік військової техніки та обладнання засекретили.