На узбережжі Папуа Нової Гвінеї зафільмували ходячу акулу

Новини

Біолог Форрест Галанте на узбережжі Папуа Нової Гвінеї зафільмував ходячу акулу — Hemiscyllium ocellatum.

Про це повідомляє Live Science.

Цей вид сімейства азіатських котячих акул має назву «еполетова акула». Вони живуть на глибині до 50 метрів. Максимальний зареєстрований розмір 107 сантиметрів.

«Це перший випадок в історії, коли один із папуаських еполетів задокументований в момент ходіння», — сказав Галанте під час шоу на Discovery Channel.

Науковці вважають, що еполетові акули, які живуть на південному узбережжі Нової Гвінеї та північному узбережжі Австралії, розвинули здатність ходити, оскільки це допомагало їм добувати їжу в довкіллі, де інші акули не могли вижити.

Такі акули можуть пройти 30 метрів і при цьому не дихати близько години.