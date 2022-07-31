Армія росії обстріляла Донеччину 34 рази за добу та зруйнувала 42 житлових будинки. Загинули цивільні

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Національна поліція

За добу окупаційні російські війська завдали 34 удари по Донецькій області. Є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це повідомили в поліції.

Під російським вогнем опинилися 23 населених пункти Донеччини: міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новогродівка, селище Гостре, села Біла Гора, Вовче, Герогіївка, Катеринівка, Красногорівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новожеланне, Олександропіль, Різниківка, Сокіл, Старомиколаївка, Щербинівка.

Росіяни застосували ракети, авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню «Град» і «Ураган».

Обстріли зруйнували і пошкодили 76 цивільних об’єктів. Серед них 42 житлових будинки, чотири поля з пшеницею та сільгосптехніка, ринок, їдальня, виробничий цех, трансформатор, гаражі та лінії електропередач.

У поліції показали наслідки російських обстрілів: