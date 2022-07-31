Науковці вперше виростили рослини в астероїдному ґрунті

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MIKE HESS/UND TODAY

Науковці з Університету Північної Дакоти змогли виростити салат, редиску та перець чілі в суміші торфʼяного моху та штучного астероїдного ґрунту.

Про це пише Science News.

Цей експеримент показав, що колись астронавти зможуть пообідати салатом, вирощеним у ґрунті астероїда.

Імітатор астероїдного ґрунту складається з вуглецевих хондритів, які містять азот, калій і фосфор.

Науковці намагалися виростити рослини лише в штучному астероїдному ґрунті, лише в торфʼяному моху та їхніх сумішах. Виявилося, що торф’яний мох ефективно утримує воду. У всіх сумішах з мохом рослини проростали. Однак штучний астероїдний ґрунт сам по собі не міг утримувати достатньо води, тому рослини не могли розвиватися.

Тепер вчені планують виростити в астероїдному ґрунті волохатий горошок. На основі цієї рослини роблять корм для тварин.