Міністр Ірина Верещук: Із Донецької області перед опалювальним сезоном почнуть обовʼязкову евакуацію

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала перед опалювальним сезоном обовʼязкову евакуацію з Донецької області, у якій повністю відсутнє газопостачання.

Про це вона повідомила 30 липня в ефірі телемарафону.

«До нас звернувся керівник Військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко з листом, чому він просить створити такий штаб [з евакуації жителів Донеччини] та чому потрібно запровадити обовʼязкову евакуацію. Серед причин — підготовка до опалювального сезону. У Донецькій області через бойові дії абсолютно відсутнє газопостачання. Немає належного електропостачання. Одним словом, тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. Тому ми ухвалили рішення створити такий штаб та евакуювати мешканців Донецької області до більш безпечних регіонів», — заявила Верещук.

Вона посилається на статтю 33 Кодексу цивільного захисту населення, яка говорить саме про таку форму евакуації як обовʼязкову. За словами Верещук, ідеться про евакуацію 200—220 тисяч людей, зокрема 52 тисяч дітей. Вона наголосила, що їх є де розміщувати, є школи для навчання дітей. Уряд також розуміє, що люди без грошей, тому попіклується про їхнє соціальне забезпечення.

Якщо людина відмовляється від евакуації, вона заповнить обовʼязковий документ про те, що сама несе персональну відповідальність за своє життя і розуміє наслідки такого рішення. Зараз, за словами Верещук, думають як зробити так, «аби діти не постраждали через безвідповідальних батьків».

Міністр закликала людей евакуюватися вже зараз, а не чекати морозів.