Мер Мелітополя Іван Федоров: Окупанти з 1 серпня запроваджують перепустки для виїзду з Василівки

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У Запорізькій області для виїзду з окупованої Василівки з 1 серпня буде потрібна спеціальна «перепустка» від росіян. Про це 30 липня в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Черга [на виїзд] не зменшується, станом на ранок там понад 800 машин і понад 4 тисячі людей. Рашисти кілька разів змінювали тактику: якщо раніше випускали з Василівки о 17:00, то тепер зранку, але не більше ніж 200—300 автівок на день. Два дні тому почали робити копію усіх паспортів. Учора вони повідомили, що з понеділка [1 серпня] для виїзду з окупованої території у «комендатурі» треба буде брати спеціальні перепустки», — заявив Іван Федоров.

Він повідомив, що з Мелітополя вже виїхали понад 60% мешканців.

Василівка — це місто в Мелітопольському районі, через яке можна виїхати на неокуповані території Запорізької області з окупованого півдня.