«Газпром» припинив постачати газ до Латвії

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

«Газпром» із 30 липня припинив постачати газ до Латвії через «порушення умов відбору газу». Про що саме ідеться — невідомо.

Про це компанія повідомила 30 липня.

Частка російського газу в латвійській системі енергопостачання становить 25%. Міністр економіки країни Ілзе Індріксоне вже заявила, що газу на опалювальний сезон вистачить.

За словами керівника Latvijas gaze, після російського вторгнення в Україну надходження газу з рф до Латвії неодноразово зупинялось. Крім цього, у середині липня парламент Латвії ухвалив закон, що забороняє постачання природного газу до Латвії з росії з 1 січня 2023 року. Зі свого боку Євросоюз після початку війни вдвічі скоротив частку закупівель газу в росії — із 40 до 20%, розповів верховний комісар із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.